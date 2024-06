“Risultato ottimo senza risorse”, Franzone: “Valutiamo i due candidati su punti imprescindibili”

Gela. È stato il candidato che più di tutti ha sorpreso per il seguito elettorale ricevuto. Filippo Franzone e i sostenitori del suo progetto non escono di scena e si dicono pronti a valutare gli obiettivi programmatici dei due candidati rimasti in corsa. “È ottimo il risultato elettorale ottenuto in questa competizione elettorale, pur se insufficiente a determinare la svolta da noi auspicata. Questo risultato è stato possibile raggiungerlo per la generosità di tanti cittadini che si sono mossi insieme alla Lista Franzone Sindaco, seppur privi di supporti economici, costretti a partire in ritardo e dovendo approntare una struttura organizzativa elettorale che non avevamo. Purtroppo il calo inarrestabile dei non votanti – spiega Franzone – ha penalizzato la nostra lista che puntava molto sugli elettori delusi da tanti anni di malgoverno e che non si recavano più al seggio elettorale, ciò vuol dire che, in presenza di un ulteriore consistente calo dei votanti, anche tra i cittadini astensionisti, una parte consistente di loro ha deciso di puntare su una possibile svolta. Ringraziamo e accogliamo con tutto il cuore la voce dei cittadini che continuano a incoraggiarci a proseguire su questa entusiasmante avventura”.