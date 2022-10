Royalties e compensazioni, bando Regione: 24 milioni per i Comuni dove si estrae

Gela. Le royalties estrattive sono un tema di assoluta attualità, anzitutto a Palazzo di Città. La procura ha chiuso le indagini su presunte irregolarità nella destinazione in bilancio delle somme. Allo stesso tempo, sono fondi, compresi quelle delle compensazioni, che vanno destinati a progetti di riqualificazione ambientale e sviluppo. Dalla Regione arriva la pubblicazione di un bando, per un totale di ventiquattro milioni di euro. Sono somme per i Comuni sui cui territori si svolgono attività estrattive e di prospezione, ad iniziare da Gela. Dal dipartimento regionale fanno sapere che le domande per ottenere i finanziamenti di progetti vanno presentate entro il 27 ottobre. “La Regione Siciliana intende sostenere sia i Comuni che hanno già presentato progetti esecutivi di carattere infrastrutturale al dipartimento per l’Energia negli anni 2020 e 2021, ma anche quelli che intendono presentare nuove proposte progettuali che siano già state approvate nel 2021 ma per le quali ancora non siano stati avviati i lavori. I finanziamenti saranno fino al 100 per cento delle spese dei progetti ammessi”, fanno sapere da Palermo.