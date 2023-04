Rsa Caposoprano, comunicazione Asp: prescrizioni da osservare anche per adeguare il personale

Gela. In questi mesi, i controlli si sono intensificati e alla Rsa Caposoprano sono state imposte precise prescrizioni, anche strutturali. Negli ultimi giorni, da Asp è partita una comunicazione firmata direttamente dal commissario Alessandro Caltagirone. L’azienda sanitaria dà termini assai stringenti per l’adeguamento agli standard richiesti, anzitutto sul piano del personale. Dieci giorni per adempire altrimenti non si escludono provvedimenti più drastici come il fermo delle attività. Lo scorso anno, sulla scorta degli effetti prodotti dall’indagine sull’Ipab “Aldisio” che coinvolse alcuni responsabili societari della Rsa, si pose l’esigenza di cambi alla guida del gruppo che controlla la residenza sanitaria.