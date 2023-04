Pef, contromossa di Greco: chiesta una seduta urgente, in aula consiliare martedì mattina

Gela. Mossa e contromossa nell’arco di poche ore in una serata che si è aperta a Palazzo di Città con il banco saltato sul Piano economico finanziario del servizio rifiuti. Per “recuperare” il Pef si va verso una seduta d’urgenza, martedì mattina, anticipando quella pomeridiana con all’ordine del giorno la mozione di sfiducia. Questa sera, l’opposizione, ad eccezione dei civici di “Una Buona Idea” e del dem Gaetano Orlando, non era in aula e il presidente Sammito ha dovuto prendere atto di numeri insufficienti per iniziare i lavori.