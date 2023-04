Runner Atletica Gela lungo il tracciato di Marsala, due podi e altre buone prestazioni

Gela. Ancora podi per due atleti locali, tesserati con la società Atletica Gela. Questa volta, nella prestigiosa quarta prova del grand prix regionale di mezze maratone che si è svolta oggi a Marsala in occasione dell’ottava maratonina del Vino. In un giornata splendida e con un’organizzazione ottima e la partecipazione di oltre 800 atleti provenienti da tutta la Sicilia e non solo, si confermano in gran forma Salvina Fasciana, terza classificata nella categoria SF, e soprattutto il settantenne Angelo Mendola, anch’esso terzo nella categoria SM 70. Ottimi anche i tempi per Rino Infuso e Pippo Zafarana, alla sua prima mezza maratona quest’anno. In continuo miglioramento Daniela Di Dio e Antonella Resciniti, rispettivamente dodicesima nella categoria SF 45 e ottava nella categoria SF 40. Buone anche le prove di Tiziana Scicolone, Lidia Granvillano e Francesco Tilaro.