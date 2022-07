Saggio di canto e pianoforte supportato dai finalisti del premio “Eleonora Lavore”

Due le categorie del saggio “Si può dare di più, tutta l’accademia canta”, suddivise tra pianoforte e canto. Si sono esibiti al pianoforte: Ivan Caltagirone, Giulia Liotta, Selene Palumbo, Giorgia Tilaro, Giovanna Turco; le cantanti, oltre alle quattro selezionate per la finale capitolina, sono: Alexia Cauchi, Alessia Corfù, Nicola De Vivo, Samuele Di Natale, Gloria Failla, Antonino Licata, Sofia Natale, Cristina Robilatte e Alessandra Rodo.

Il saggio di fine anno è stato condotto magistralmente dalla maestra di canto Laura Leontini, non sono mancate le “incursioni” professionali del patron Giuseppe Lavore. L’insegnante di pianoforte dell’accademia è Rocca Alfieri. Causa positività da covid è stata sospesa l’esibizione degli allievi del corso di chitarra retto da Gaetano Capostagno. Di seguito i nomi dei gelesi ammessi alla finale del premio “Eleonora Lavore” e, tra parentesi, i brani che intoneranno: Clara Bellavia (Elon di Fauzia), Giulia e Sofia Di Dio (Sister’s are doin it for themselfs di Aretha Franklin e Annie Lennox), Aurora Portelli (I hate to say goodbye, inedito).