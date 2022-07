Prevenzione oncologica, dibattito al “Nautico”: sarà donata poltrona per chemioterapia

Gela. “Forte attenzione per la prevenzione”. Dice così il presidente del club “Nautico”, Gaetano Trainito, riferendosi alle ragioni che ieri hanno riunito soci, esperti e tanto pubblico interessato al tema. Proprio il club ha fatto da riferimento per un dibattito sul tumore gastrico, al quale hanno preso parte Alessandro Cappellani (ordinario di chirurgia generale e direttore del dipartimento di chirurgia generale e specialità medico chirurgiche dell’Università di Catania) e Roberto Valenza (direttore dell’unità operativa complessa di oncologia del “Vittorio Emanuele”), coordinati dal presidente Trainito. Il professore Cappellani, due anni fa, venne insignito del “Timone d’argento” per i meriti nell’attività svolta. Premio consegnatogli proprio al “Nautico”. “Sicuramente, un tema di questo tipo può apparire anche piuttosto difficile da proporre, soprattutto nel periodo estivo – dice Trainito – ma in un territorio come questo, segnato profondamente dalle patologie da industrializzazione, era importante confrontarsi con esperti. Lo dico da medico. La risposta, in termini di presenze, è stata notevole”. C’erano anche i club service che hanno sostenuto l’iniziativa. Proprio i club service e alcuni privati hanno messo a disposizione i fondi per l’acquisto di una poltrona per i pazienti che si sottopongono a chemioterapia.