Sale ancora la curva del contagio con 20 nuovi positivi, in totale sono 216

Gela. Continua a salire la curva del contagio in città. Nelle ultime 24 ore sono 20 i nuovi casi di positività a Gela, tutti in isolamento domiciliare. In totale sono 216 i positivi al Covid, dei quali 204 in isolamento domiciliare e 12 ricoverati. Rispetto a ieri un paziente è stato trasferito da Malattie Infettive a Terapia intensiva.

In provincia sono invece 55 complessivamente i pazienti positivi al SARS CoV-2. Gli altri sono 17 di Mussomeli, 12 di Niscemi, 3 di Caltanissetta, 2 di Santa Caterina Villarmosa e 1 di San Cataldo. Ricoverati in degenza ordinaria: 2 pazienti di Caltanissetta e 1 paziente proveniente da fuori provincia. Guariti da Covid-19 17 pazienti di Caltanissetta, 3 di Gela, 3 di Niscemi, 2 di Santa Caterina Villarmosa, 1 di Mazzarino, 1 di Mussomeli, 1 di Resuttano, 1 di Villalba, 1 di Bompensiere, 1 di Milena e 1 di San Cataldo.