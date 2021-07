Sale ancora la curva del contagio Covid in città, 43 nuovi casi: in totale 954 positivi

Gela. La curva del contagio Covid in città aumenta progressivamente e nelle ultime ventiquattro ore si aggiungono quarantatré nuovi casi, tutti in isolamento domiciliare. C’è anche un ricovero, in degenza ordinaria (per un totale di 12). I guariti, in base ai numeri di Asp, sono solo dieci. Il totale dei contagiati tocca quota 954. Numeri che nelle scorse ore hanno spinto il sindaco Lucio Greco a disporre, con propria ordinanza, nuove restrizioni, valide fino al prossimo 3 agosto.