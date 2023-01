Sangiuliano “Dante è il fondatore del pensiero di destra in Italia”

MILANO (ITALPRESS) – “Il fondatore del pensiero di destra in Italia è stato Dante Alighieri. La destra ha cultura, deve solo affermarla”. Lo ha affermato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano intervenendo all’evento “Pronti, candidati al via” organizzato a Milano da Fratelli d’Italia in vista delle elezioni regionali in Lombardia.”Ritengo che non dobbiamo sostituire l’egemonia culturale della sinistra, quella gramsciana, con un’altra egemonia, quella della destra. Dobbiamo liberare la cultura che è tale solo se è libera, se è dialettica”, ha aggiunto.”Sono convinto che negli anni prossimi aumenteranno le quote di persone che vorranno viaggiare e venire nel nostro paese. I beni culturali devono essere tutelati, ma possono diventare volano della nostra economia”, ha sottolineato il ministro.Per Sangiuliano il Pnrr “è una grande occasione, per la cultura ci sono oltre 4 miliardi. Abbiamo oltre 200 milioni per l’adeguamento antisismico e la transizione ecologica e oltre un miliardo di euro per recuperare un numero consistente di borghi”.- foto Agenziafotogramma.it -(ITALPRESS).