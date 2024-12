Sanità locale carente, Pci: “Bene interlocuzioni avviate dal sindaco, situazione intollerabile”

Gela. Una sanità locale da rafforzare, con l’incremento dei servizi e l’aumento del personale, medico e non solo. Il gruppo locale del Pci, che fa riferimento al segretario Nuccio Vacca e al presidente Salvatore D’Arma, ha posto la questione già da tempo, anche in interlocuzioni con il sindaco Di Stefano. “Nel corso di una delle riunioni politiche degli alleati, era emersa la necessità di aprire un serrato confronto con i responsabili della sanità territoriale, per migliorare lo stato in cui versa l’ospedale “Vittorio Emanuele”. In tal senso – dice D’Arma – non è mancato l’impegno del sindaco, che ha iniziato le interlocuzioni. Ovviamente, saremo a sostegno di questa necessità. Speriamo che in attesa della gradita e positiva notizia, circa la costruzione del nuovo ospedale territoriale, si abbia la possibilità di rendere fruibile quello esistente”.