“Sanità pubblica a tutela dei cittadini”, delegazione Cgil territoriale alla manifestazione romana

Gela. Una delegazione della Cgil territoriale ha partecipato alla manifestazione per il potenziamento della sanità pubblica, che si è tenuta oggi a Roma. Una mobilitazione negli scorsi giorni già partita a livello locale, con i sit-in davanti all’ospedale “Vittorio Emanuele” e al nosocomio “Sant’Elia” di Caltanissetta. “Contro lo smantellamento della sanità pubblica a vantaggio di quella privata. Non possiamo più permetterci di attendere ore in un pronto soccorso perché mancano medici, infermieri e macchinari – fanno sapere dalla segreteria confederale del sindacato – non possiamo permetterci di attendere un anno per una Tac o per una visita cardiologica. Serve un cambio di rotta verso una sanità pubblica ed efficiente. Chi ha i soldi può andare dal privato, ma il cittadino ha diritto ad avere gli stessi livelli di assistenza nelle strutture pubbliche”.