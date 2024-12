“Sblocca royalties sulla base della nostra legge”, dem: “Fondamentale il lavoro del sindaco”

La possibilità di disporre delle royalties, per riequilibrare il bilancio, rafforza i rapporti tra dem e sindaco. “Il lavoro svolto dal sindaco e dall’amministrazione comunale in questo mese è stato fondamentale. L’unità delle forze che sostengono l’amministrazione, alle quali si sono aggiunte le altre forze parlamentari, ha permesso di ottenere un ottimo risultato. Sosterremo l’amministrazione e il sindaco, proseguendo con il metodo del confronto, per raggiungere altri importanti obiettivi per la città”.