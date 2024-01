Scontro Cis, Greco: “Con Mancuso e FI positivi ricordi amministrativi, nessun attacco al partito”

Gela. Le sorti del Contratto istituzionale di sviluppo per gli investimenti sul territorio hanno innestato una contrapposizione politica quasi bipartisan. All’appello lanciato dal sindaco Lucio Greco, che ha scritto al ministro Fitto per avere delucidazioni sul destino del Cis, ha risposto il senatore M5s Pietro Lorefice, che però non ha nascosto critiche rispetto a quanto fatto fino ad ora dal primo cittadino e dalla sua giunta. Il parlamentare Ars Michele Mancuso, invece, ha sostenuto le ragioni del senatore Stefania Craxi, quasi ritenendo l’invito di Greco come una deminutio dell’azione parlamentare dell’esponente FI. Mancuso ha voluto ribadire la distanza del partito dall’avvocato Greco. Il sindaco, che in quell’area azzurra si è sempre rivisto e che ha sostenuto il presidente della Regione Renato Schifani, questa volta non va a muso duro contro Mancuso. “Conoscendo l’onorevole Mancuso ritengo sia stato indotto in errore oppure qualche amico gliel’ha proprio riferita male. Non ho mai mosso alcuna critica ai parlamentari di Forza Italia né alla senatrice Craxi, alla quale mi legano sentimenti di stima e sul cui operato ripongo massima fiducia. Ho semplicemente scritto una lettera accorata al ministro per gli affari europei, esortandolo a deliberare il Cis nel più breve tempo possibile, poiché questo strumento darebbe fortissimo impulso e sviluppo alla città. Quella lettera l’ho voluta indirizzare anche ai parlamentari del collegio, sia alla deputazione che ai parlamentari regionali, solo per metterli al corrente della mia iniziativa ”, dice. A Mancuso, anzi, chiede di stare con la città e con le richieste per il Cis. “Nessuna accusa né rimostranze. Poi ho registrato una presa di posizione del senatore Lorefice del M5s, al quale ho replicato. Cosa c’entra Forza Italia? In che modo avrei messo in cattiva luce la senatrice Craxi? In nessun modo. Gliel’hanno proprio raccontata male. E me ne duole perché non si possono dimenticare diversi anni di positiva esperienza amministrativa vissuti insieme – aggiunge il primo cittadino – per questo gli chiedo di stare al fianco del sindaco e dei cittadini gelesi, a prescindere dalle scadenze elettorali. Lo invito, semmai, a sostenere con forza il progetto del Cis nelle sedi opportune”.