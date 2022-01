Gela. L’impatto si è verificato in via Cascino, in un tratto che incrocia altre strade e da tempo tra i più pericolosi. Due vettuere e uno scooter hanno riportato danni. Sul posto, si è reso necessario l’intervento degli agenti della municipale, per i rilievi. Il traffico è stato rallentato, visto che lo scooter e le auto occupano gran parte della carreggiata.