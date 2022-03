Screening tumore prostatico nel nisseno, nessun centralino in città per prenotarlo

Gela. Al via lo screening per il tumore prostatico tra le polemiche. Almeno in città. A puntare l’indice accusatorio contro il management dell’Asp di Caltanissetta, retto dall’ingegnere Alessandro Caltagirone, sono alcuni pazienti gelesi. Alla base del malcontento la preoccupazione di non riuscire ad accedere allo screening gratuito per una diversa programmazione della prenotazione tra l’ospedale “Vittorio Emanuele” di via Palazzi e il “Sant’Elia” di Caltanissetta. Infatti, i pazienti del capoluogo nisseno possono contare sia di un centralino dedicato che di un indirizzo di posta elettronica. In città, per accedere al servizio, l’Asp ha optato per la sola prenotazione via mail. Una scelta condannata da alcuni pensionati che dopo avere inviato la loro richiesta non hanno ancora ricevuto una risposta.