“Scuole ancora a rischio contagio”, Trainito: “Didattica mista e più organizzazione”

Gela. “I contagi in città fortunatamente si riducono ma le scuole vanno messe in sicurezza. Ci sono ancora troppi assembramenti all’uscita. I dirigenti devono organizzare la didattica mista”. Il presidente della commissione consiliare sanità Rosario Trainito sta monitorando la situazione attuale delle scuole cittadine, dopo la riapertura. “Ricevo quotidianamente telefonate e segnalazioni, anche da tanti medici di famiglia, allarmati perché i genitori chiedono certificati e temono per i loro figli, costretti in classi con troppi alunni. Invito i dirigenti a predisporre la didattica mista – aggiunge – con una parte degli alunni in Dad e l’altra nelle classi. Anche gli orari di ingresso e uscita vanno predisposti, evitando assembramenti. Non possiamo mettere a repentaglio la collettività. Serve uno sforzo da parte di tutti”. Trainito era stato piuttosto scettico sull’eventualità di riaprire le scuole, almeno in questa fase. I dati forniti da Asp, però, li ritiene una base di partenza importante, con la riduzione della percentuale dei contagi. “I dirigenti scolastici hanno un ruolo fondamentale – continua – bisogna organizzare tutto nel migliore dei modi. Altrimenti, le misure imposte saranno inutili”.