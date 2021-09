Scuole, commissione avvia visite e verifiche: Scerra, “filo diretto con i dirigenti”

Gela. Inizieranno, domani, con un’ispezione nella struttura delle “Benedettine”, per valutare la situazione complessiva, dato che è uno degli immobili individuati per ospitare le classi della “Solito”. I componenti della commissione servizi sociali e istruzione hanno avviato le verifiche su tutti gli istituti della città. Vogliono avere contezza delle emergenze in atto ma anche strutturare un filo diretto con i dirigenti e i responsabili locali delle scuole. “Stiamo predisponendo incontri con tutti i dirigenti scolastici – spiega il presidente della commissione Salvatore Scerra – vogliamo cambiare l’approccio. Saremo noi ad andare nelle scuole, verificando sul posto la sussistenza di criticità. Vogliamo conoscere le richieste dei dirigenti e i bisogni più immediati. E’ fondamentale. Pensiamo che anche sull’edilizia scolastica non si possa mai arretrare”. Scerra e gli altri componenti della commissione, Alessandra Ascia, Rosario Trainito, Paola Giudice, Salvatore Incardona, Giuseppe Guastella e Rosario Faraci, hanno già avuto un primo incontro, in audizione, con il dirigente comunale Antonino Collura.