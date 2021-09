Scuvera, “caso “Solito” sintomo di una politica locale lontana da bisogni della scuola”

Gela. L’augurio va agli alunni che iniziano un nuovo anno scolastico, alle famiglie, a tutto il personale degli istituti locali. Il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Salvatore Scuvera, però, non trascura quanto sta accadendo, a cominciare dalla vicenda della “Solito”, con un’amministrazione che ai suoi occhi avrebbe potuto fare molto di più. “In un’epoca caratterizzata dalla crisi legata al Covid-19 e da profondi cambiamenti sia ambientali che sociali, la scuola di per sé, per il suo valore educativo e sociale, resta una delle risorse principali da preservare e su cui puntare. Proprio per garantire un futuro alle giovani generazioni è fondamentale che le amministrazioni pubbliche investano una parte significativa delle loro risorse economiche e umane nel sistema scolastico, al fine di evitare che quanto accaduto all’istituto “Solito” non avvenga più – spiega Scuvera – il crollo di una parte del tetto che, per buona sorte, è accaduto durante il periodo di chiusura estiva, evitando una possibile tragedia annunciata, sta creando un grosso disagio ai nostri studenti e alle loro famiglie. Questo è sinonimo di una politica locale che negli ultimi anni non ha investito nella scuola ed è lontana e distratta dai bisogni della comunità scolastica”.