Scuvera in municipio, prima visita istituzionale da parlamentare Ars: incontrerà Di Stefano

Gela. L’insediamento all’Ars è stato ufficializzato con il giuramento davanti al presidente Gaetano Galvagno. Domani mattina, invece, il neo parlamentare Ars Salvatore Scuvera sarà impegnato nella sua prima visita istituzionale. E’ atteso in municipio. Avrà così un incontro con il sindaco Terenziano Di Stefano e con la sua giunta. In campagna elettorale, per le amministrative, sono stati schierati su fronti opposti, dato che i meloniani di Fratelli d’Italia hanno sostenuto il patto largo moderati-centrodestra con l’ingegnere Cosentino. Il ballottaggio ha dato ragione a Di Stefano. Un esito che però potrebbe non incidere su un eventuale dialogo per i progetti e per lo sviluppo del territorio.