“Se Giudice si vuole occupare del Pd si iscriva”, Orlando: “Io sempre lineare, altri no”

“Io ho agito in maniera lineare, mi sono comportato come dovrebbe fare chi crede ad un percorso avviato per l’unità del centrosinistra – aggiunge – altri invece non si sono comportati allo stesso modo”. L’esponente Pd fa capire che la scelta dei progressisti sul voto per l’Unione dei Comuni ha lasciato strascichi e ricostruire un clima di generale fiducia reciproca non sembra per nulla semplice.