Sei Nazioni, Italrugby sconfitta 29-17 dal Galles

ROMA (ITALPRESS) – Quarta sconfitta consecutiva (terza casalinga)per l'Italrugby nel Sei Nazioni 2023. Sul prato dell'Olimpico diRoma, gli azzurri del ct Crowley, già battuti in questa edizionedel torneo da Francia, Inghilterra e Irlanda, si sono arresi al Galles con il punteggio di 29-17. Quattro mete per gli ospiti (di cui una tecnica), due per l'Italia. Gara indirizzata sin dall'inizio con le due squadre al riposo sul 22-3 per il Galles. La meta ad inizio ripresa di Negri ha galvanizzato gli azzurri, ma gli avversari hanno subito ripristinato il divario nel punteggio. La seconda meta italiana con Brex a 12′ dalla fine ha animato il finale, ma i gallesi hanno retto. Gli azzurri, che sono ultimi in classifica, torneranno in campo sabato prossimo in Scozia.