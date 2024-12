Serie D, Volley Gela Ecoplast in campo per ritrovare il sorriso

Gela. Sfida decisiva in chiave salvezza per il Volley Gela Ecoplast, avversario domani al PalaLivatino del Carlentini. Periodo sicuramente non positivo, col gruppo chiamato ad un immediato riscatto per non compromettere i piani salvezza, obiettivo prefissato ad inizio stagione, data la giovane età del roster, che sta ben figurando nei campionati giovanili, e la conseguente inesperienza in un campionato come quello di serie D. Le biancazzurre, infatti, hanno ottenuto il successo solo contro il Solarino per 3-0.