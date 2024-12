Serie D, Volley Gela Ecoplast ospite domani a Ragusa dell’Antares

Gela. Reduce dal grande successo ottenuto lo scorso weekend contro il Carlentini, il Volley Gela Ecoplast si prepara per la sfida di domani pomeriggio contro l’Antares di Ragusa, terza in classifica con 17 punti totalizzati in 7 giornate. Si tratta di una delle veterane del campionato, considerato che le iblee gareggiano nel torneo di Serie D da cinque anni. In casa Volley Gela la situazione è ben diversa. Parte destra della graduatoria e appena 6 punti totalizzati, anche se l’ultima gara vinta contro l’insidioso Carlentini fa ben sperare società e tifosi.