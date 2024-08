Servizio rifiuti, Usb e Orsa: “Attivare il bacino dei lavoratori e tutele per lo stress termico”

Gela. I contatti, informali, li hanno avuti direttamente con il sindaco Terenziano Di Stefano. Le rappresentanze sindacali dell’Usb igiene ambientale e dell’Orsa, chiedono una verifica su due punti sostanziali, relativi ai lavoratori del servizio rifiuti. Tra le priorità, la possibilità che si attivi concretamente il bacino degli operai già impegnati nell’appalto in passato, anche tra le fila della società campana Tekra, che lo scorso anno ha lasciato le attività con il subentro dell’in house Impianti Srr. “Sarebbe un fatto importante, che con la precedente società non è stato possibile concretizzare – dicono i riferimenti di Usb e Orsa Luca Faraci e Orazio Caiola – ci siamo rivolti al sindaco Di Stefano per cercare di dare continuità all’accordo che era stato definito”. La clausola sociale permise di assorbire praticamente tutto il personale ex Tekra, poi transitato in Impianti Srr. Ci sono però diversi operai che vennero inseriti nel bacino, per eventuali collocazioni nel cantiere locale nel caso di esigenze specifiche.