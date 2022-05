“Si dimostra solo arretratezza culturale”, Caccamo: “Contro Pellegrino atto vile”

Gela. “Esprimo la massima vicinanza a Gabriele Pellegrino, consigliere comunale ma soprattutto amico e collega imprenditore, per il vile atto intimidatorio subito”. Lo dice il presidente di Sicindustria Caltanissetta, Gianfranco Caccamo, in merito all’attentato incendiario che ha distrutto l’auto di Pellegrino. “Gesti del genere – continua Caccamo – rimandano a un periodo storico che speravo essere passato e che invece, nelle ultime settimane, si è ripresentato con una frequenza inquietante. Se questo è il metodo scelto per destabilizzare istituzioni e imprenditori, vorrei dire che l’unica cosa di cui dà evidenza è una arretratezza culturale tanto ampia da allontanarci ancora di più e ancora una volta, da qualsivoglia possibile ripresa economica e sociale”. Il leader degli industriali nisseni torna quindi a sottolineare la necessità di concentrare ogni sforzo sull’educazione del singolo cittadino, unica strada per un qualsivoglia percorso di crescita.