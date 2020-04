Si risveglia il paziente covid-19 e ringrazia tutti, commozione in Rianimazione

Gela. “Grazie a tutti”. Sono queste le prime parole pronunciate dal paziente di 54 anni positivo al covid-19, rivolgendosi al personale di Rianimazione del presidio ospedaliero “Vittorio Emanuele”. Si è svegliato oggi, nel giorno della Pasqua, dopo il lungo periodo in intubazione necessario per le gravi conseguenze del corona virus. Era stato ricoverato in Terapia intensiva il 2 aprile dopo un periodo di osservazione di due giorni nell’unità operativa di Medicina, altro reparto inserito nel più complesso centro covid-19 allestito per l’occasione in ospedale.