Pista ciclabile collegherà Macchitella e il lungomare, assegnato incarico di progettazione

Gela. Con l’emergenza in atto diventa ancora più importante non perdere neanche uno dei finanziamenti già concessi al Comune per lavori che potrebbero assicurare occupazione e smuovere una stasi che rischia di diventare ancora più pesante ad allerta Covid superata. Tra le priorità, ci sono i fondi di “Agenda Urbana”, che solo per Gela toccano i venti milioni di euro. Negli ultimi giorni sono stati pubblicati i primi due avvisi, per importi che toccano i 2 milioni 400 mila euro. Allo stesso tempo, sono stati individuati i rup interni che seguiranno diversi progetti. Tra questi, la realizzazione della pista ciclabile che collegherà Macchitella al lungomare Federico II di Svevia. La progettazione è stata affidata all’architetto Gaetano Russo. Il curriculum professionale ha convinto i funzionari del municipio. La somma complessiva prevista supera i 28 mila euro e il professionista ha accettato con un ribasso del 4 per cento. Si occuperà dell’intera fase di fattibilità tecnica e progettazione definitiva.