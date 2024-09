Si separano le strade tra il Gela e Di Martino, Martorana e Maietta

A fare particolare scalpore è la notizia dell’addio di quest’ultimo, da sempre simbolo e uomo spogliatoio del Gela, che l’anno scorso, nonostante i problemi societari e la fase calante della squadra nel girone di ritorno per via dello smantellamento, ha deciso di rimanere in biancazzurro per non fare un torto ai tifosi e per onorare fino alla fine la maglia. Si tratta, comunque, di un annuncio che in molti si aspettavano di ricevere dopo l’arrivo di Federico Valenti e dopo aver visto il giovane under Tomas Colace titolare in tutte e tre le prime gare. Adesso è arrivata l’ufficialità. Per quanto riguarda la partita di domani, non si sa ancora se Gaspare Cacciola riuscirà a guidare la squadra contro il Lascari Cefalù. L’ex allenatore aretuseo ha avuto modo di dirigere i biancazzurri nelle ultime due sedute di allenamento pomeridiane ma non ha ancora firmato per la corte biancazzurra. Terna arbitrale formata, domani, da Giuseppe Asaro dalla sezione di Marsala, Nicola Conticello dalla sezione di Catania e Marco Mirabella dalla sezione di Acireale.