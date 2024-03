“Siamo con la città”, lista Franzone: “Differenti da malaffare e politica del dissesto”

Gela. In giornata ha incassato l’appoggio di Unità siciliana-Le Api Golfo di Gela, dopo averlo avuto anche da “Gran Sicilia” e dalla lista che ha puntato su di lui, “Moto civico”. Per Filippo Franzone non sarà facile imporsi nella corsa per diventare sindaco. I suoi sostenitori si stanno organizzando e mirano a far risaltare la loro “differenza” rispetto a chi la politica l’ha sempre fatta, governando con scarsi risultati per la città. “Ci siamo quasi, presto saremo per le strade della città per incontrare i cittadini e raccogliere le firme per la prima lista. Stiamo lavorando per la stesura del programma, un programma che parte dai gelesi per i gelesi. Non siamo un partito, quindi iniziamo da zero, a differenza di coloro i quali sono in campagna elettorale tutto l’anno, tutti gli anni. Siamo quotidianamente con cittadini che vogliono cambiare le sorti della nostra città, mettendosi in gioco da protagonisti. Questa volta, Gela, a differenza delle precedenti elezioni – fanno sapere i riferimenti della lista Franzone Sindaco – non si dovrà più accontentare di votare il meno peggio, stavolta ci sarà possibilità libera di scelta. Tutto, ovviamente, è in mano ai gelesi e noi vogliamo essere la loro matita, per poter disegnare insieme un futuro diverso. Siamo lontani da coloro che per decenni hanno sacrificato la città, per interessi diversi da quelli che gli elettori hanno desiderato”.