Greco, “l’ingegnere Picone si muove secondo logiche che conosce bene, quelle politiche”

Gela. Il sindaco Lucio Greco non muta le proprie valutazioni intorno alle società del ciclo dei rifiuti. A maggior ragione, dopo quanto spiegato dal manager di Impianti Srr, l’ingegnere Giovanna Picone, che ha parlato di un “sistema Greco” volto a danneggiare la società che gestisce il servizio e la piattaforma di Timpazzo. Il sindaco ribadisce i suoi forti dubbi e ritiene che l’ingegnere Picone faccia “politica”. “Rispetto a quello che ha detto – spiega Greco – di vero c’è solo l’ammissione che il sindaco di Gela ha chiesto, con diverse note e comunicati stampa, interventi in grado di garantire il decoro urbano della città. Richiesta, questa, che trova fondamento e giustificazione nel fatto che quella gestita dall’ingegner Picone non è un’azienda privata, ma una società pubblica in house providing, della quale il Comune di Gela è socio di maggioranza. Per quanto riguarda tutto il resto, si tratta invece di considerazioni e esternazioni di natura politica, conseguenza dell’attacco diretto che l’onorevole Lombardo ha rivolto alla sua gestione. Gestione che lascia qualche ombra e sulla quale il sindaco e l’amministrazione comunale pretendono chiarezza”. Per il sindaco, come già spiegato, l’ingegnere Picone dovrebbe rispondere allo stesso Lombardo, che in città ha descritto le Srr alla stregua di “governi ombra” capaci di gestire risorse per milioni di euro e pronti a presentare propri candidati alle amministrative.