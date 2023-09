Sicilia, Fitto “Fsc? Obiettivo non perdere nemmeno un euro”

PALERMO (ITALPRESS) – “Mi ha fatto piacere iniziare questa giornata qui. Ho accettato l’invito del presidente perchè penso che sia rilevante avere un livello di collaborazione con le regioni alto. Il governo Meloni ha attribuito una visione unica nella gestione dei fondi, in maniera tale da poter coordinare i vari interventi. Abbiamo fatto il punto su alcuni punti che stiamo mettendo in campo”. Così il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo d’Orlèans, a seguito di un incontro col presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani sui temi della programmazione Fsc 2014-2020 e sulla Zes unica per il Sud. “Abbiamo avuto modo di effettuare una verifica sul lavoro che si sta svolgendo per definire l’utilizzo di tutte le risorse Fsc 2014-2020. Ieri sono stato col presidente Meloni che ha sottoscritto i primi accordi 2021-2027. Il tema è quello di avere una strategia unica e comune. Anzichè attribuire i fondi e poi stilare i progetti, avverrà il contrario. Il dato che è emerso dal monitoraggio Fsc 2014-2020, a livello nazionale, ha destato preoccupazioni ed è alla base di questo nuovo meccanismo. Fsc Sicilia 2014-2020 ancora in bilico? Stiamo facendo un lavoro di dettaglio per far sì che queste risorse possano essere spese. L’obiettivo è quello di non perdere nemmeno un euro. Tireremo la linea il 31 dicembre, credo che lavorando intensamente si possa raggiungere questo risultato”. (ITALPRESS).

Foto: xd6