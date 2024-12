Sicily dancing festival, importanti affermazioni per le allieve della scuola “Arabesque”

Le allieve si sono distinte conquistando il podio in ogni categoria. La piccola Mariafrancesca Carpino ha fatto registrare il successo nel classico baby e la seconda miglior prestazione invece nel modern baby. Per Marzia Arena è arrivato il secondo posto nel modern avanzato. A Mariafrancesca Carpino è stata, inoltre, offerta una borsa di studio per un summer intensive c/o Aba Academy, direttamente dal direttore Alen Bottaini. Risultati che confermano il percorso intrapreso ormai da anni dalle maestre Viviana Perna e Annalisa Perna.