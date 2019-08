Sindaco, assessori e presidente del consiglio, quanto costano? Le cifre delle loro indennità

Gela. Il sindaco Lucio Greco, a breve, scioglierà la riserva su quello che appare ormai un allargamento piuttosto scontato della sua giunta. Sono due i nuovi assessori che dovrebbero entrare a Palazzo di Città, probabilmente entro la fine di settembre. Intanto, i tecnici del municipio hanno estrapolato i primi numeri sui costi che l’ente deve sostenere per le indennità dovute al sindaco e agli assessori in carica. Un ammontare che potrebbe salire, qualora venissero ufficializzati i nuovi innesti. Il conto è presto fatto. Al primo cittadino spetta un’indennità mensile (al lordo) di 3.718,49 euro, ad eccezione del maggio già trascorso, coperto solo in parte dato che l’insediamento è avvenuto a metà mese. Per l’intero 2019, quindi, il totale sarà 18.592,45 euro. Indennità complessiva che invece aumenterà sia per il 2020 che per il 2021 (arrivando a 44.621,88 euro annui), questa volta coprendo dodici mesi e non solo i sette dell’anno in corso, con l’insediamento di primo cittadino e giunta avvenuti a maggio. Agli assessori, invece, tocca un’indennità mensile (al lordo) di 2.231,09 euro, uguale a quella del presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito. Ammonta a 2.788,87 euro (al lordo) il compenso che spetta al vicesindaco Terenziano Di Stefano. Il presidente dell’assise civica e il numero due della giunta sono gli unici lavoratori dipendenti.