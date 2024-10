Sindaco e giunta, aumento delle indennità: “Solo fino a dicembre, coperto da fondi della Regione”

Gela. Un aumento delle indennità spettanti al sindaco, al suo vice e agli assessori. La giunta ha autorizzato gli uffici municipali a richiedere il contributo che la Regione destina ai Comuni, con questa precisa finalità. L’Ars dispose l’adeguamento rispetto alla disciplina della legge finanziaria nazionale, che appunto introduce gli aumenti per gli amministratori. Il contributo sarà esclusivamente a carico della Regione e avrà copertura fino a dicembre. Gli incrementi delle indennità varranno nel periodo compreso tra luglio e dicembre dell’anno in corso. Per il 2025, ci potranno essere solo con il contributo regionale. “Lo prevede una norma – dice il sindaco Di Stefano – c’è un contributo che la Regione eroga a tutti i Comuni per le indennità. C’era la possibilità di un aumento strutturale ma abbiamo detto di no. Il nostro ente non è in condizione di sostenere la spesa e per di più è in dissesto”. Gli aumenti saranno effettivi fino a dicembre. Per il prossimo anno, tutto dipenderà sempre dalla Regione.