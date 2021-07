“Sindaco vive in un altro mondo”, Scerra: “Piazza Roma sporca, pensi a ripulirla”

Gela. “Il sindaco vive in un altro pianeta”. Il consigliere comunale di “Avanti Gela” Salvatore Scerra torna a denunciare le condizioni della zona di piazza Roma, della “Piscaria” e del quartiere Carmine. Strade sporche, erbacce e rifiuti in strada. Scerra, usando anche i social, ha scritto simbolicamente a Greco. “Caro signor sindaco – scrive Scerra – capisco che per voi vivere in queste condizioni è “quasi naturale” ma, certamente, non lo è per i residenti del quartiere più antico della città”. Il prossimo 16 luglio, si celebra la Madonna del Carmelo e Scerra fa capire che sarebbe meglio ripulire ed evitare passerelle politiche.”Come ogni anno, si celebrerà la messa all’esterno – continua il consigliere rivolgendosi a Greco – quindi, se decidesse di venire a fare la consueta passerella non dimentichi di far pulire e lavare la piazza”.