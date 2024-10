Sistema fognario Manfria, “somme ci sono e ora stralcio funzionale”: consortile con fondi Fsc

Gela. Era stato indicato dal commissario per la depurazione, oggi una conferma è arrivata dagli uffici regionali del dipartimento della programmazione. I circa 3 milioni 300 mila euro per il sistema fognario di Manfria sono ancora a disposizione. L’assessore Giuseppe Fava e il consigliere dem Antonio Cuvato hanno effettuato una verifica negli uffici palermitani. “Ci sono le condizioni per andare avanti – spiegano – c’è la massima attenzione dell’amministrazione comunale e del Pd. Si tratta di un’opera essenziale, da legare al collettore. Stiamo lavorando sullo stralcio funzionale, per partire anzitutto con i fondi a disposizione. L’incremento dei prezzi ha determinato l’esigenza di un’integrazione da circa 1 milione 800 mila euro. Siamo convinti che si debba partire da subito con i circa tre milioni già previsti. Successivamente, si integrerà con il resto”. I fondi principali ci sono e si dovranno individuare gli stanziamenti ulteriori. Fava e Cuvato sono in contatto con i vertici di Ati e Caltaqua. Il progetto per il sistema fognario di Manfria, da estendere alle altre frazioni, è stato vagliato in via tecnica.