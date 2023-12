Sistema Vittoria-Gela e potabilizzatore, oltre sette milioni di euro a Siciliacque per i lavori

Gela. Il totale, solo per i fondi Fsc 2021-2027, supera di poco la somma di sette milioni di euro. Finanziamenti che sono stati confermati con l’assegnazione a Siciliacque. Si tratta di stanziamenti che vanno a coprire gli investimenti per il potenziamento del sistema “Vittoria-Gela” e per la riqualificazione del potabilizzatore locale (da categoria A2 ad A3). Nelle scorse settimane, Siciliacque ha affidato le prime procedure di gara per i lotti. Con decreti del dipartimento regionale acqua e rifiuti sono state confermate le cifre previste già con provvedimento dello scorso anno del Ministero delle infrastrutture, attraverso Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess). Il potenziamento del sistema Vittoria-Gela è stato progettato con l’obiettivo di “aumentare la portata veicolata per sopperire agli eventi di insufficienza o addirittura di interruzione del servizio idrico”, così riporta una relazione della società che controlla il sovrambito. Le coperture pubbliche arrivano ad oltre 3 milioni 436 mila euro (tra fondi Fsc 2021-2027 e il programma Fsc 2014-2020). A questi si aggiunge un importo privato, che fa pervenire l’investimento ad oltre nove milioni di euro.