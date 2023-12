Aliquote Imu-Irpef e variazioni di fine anno, un solo consigliere in aula: assise convocata anche domani

Gela. Accordi e intense istituzionali sono i grandi assenti in questi ultimi scorci d’anno in consiglio comunale. Ancora una volta, l’onere, politico e non solo, passerà dai pro-Greco e dal drappello dei “responsabili” (non così convinti a dire la verità). La rideterminazione delle aliquote Irpef e Imu ma anche le ultime variazioni di bilancio che vanno approvate entro fine anno, non scaldano i cuori. Dopo la mancanza del numero legale al primo appello, il secondo ha dato risultati sicuramente peggiori.