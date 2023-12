“Non ci sono problemi con FI”, Trainito: “Ho ugualmente incontrato Mancuso”

Gli azzurri, come ha confermato Pepe, spingono per l’avvio di un tavolo locale del centrodestra, con la città che diventi punto decisionale anche rispetto alle strategie elettorali per il dopo Greco. Nelle prossime settimane, dovrebbero iniziare gli incontri, in presenza di coordinatori e segretari provinciali dei partiti della coalizione. Per Forza Italia, in questa fase, è soprattutto importante non disperdere risorse interne e il capogruppo Trainito è tra i più in vista, su un piano elettorale, come già dimostrato quattro anni fa.