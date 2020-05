Siti archeologici abbandonati e musei chiusi, esposto in procura: “Cultura non riparte”

“I musei di Caltanissetta e Gela non sono in regola con gli standard di sicurezza previsti dai decreti presidenziali sulla cosiddetta fase 2 – a detto Janni – e quindi ancora silenzio su silenzio”. Gli autori dell’esposto attendono risposte dai vertici del Parco archeologico di Gela. “Abbiamo tentato più volte la strada del dialogo e della collaborazione, offerta peraltro a titolo gratuito, con le istituzioni, ma nulla è accaduto – aggiungono – le condizioni dei nostri siti archeologici sono di abbandono e degrado e, nonostante le sollecitazioni e anche un incontro pubblico, non abbiamo avuto risposte. Il danno va certamente addebitato all’assessorato dei Beni culturali e dell’identità siciliana, visto che dopo la chiusura al pubblico delle nostre aree archeologiche, non solo non ha messo in campo alcuna azione di tutela, alcun tipo di verifica, controllo periodico, monitoraggio dei siti su cui erano state investite centinaia di migliaia di euro pubblici, ma non ha nemmeno messo in moto le irrinunciabili procedure di denunzia presso le competenti sedi giudiziarie”. La scorsa settimana, in città, il deputato regionale grillino Nuccio Di Paola ha platealmente contestato i ritardi per i lavori del Museo della nave greca, che dovrebbe sorgere nell’area di Bosco Littorio, ma che ad oggi è fermo al palo.