Skeet, anche l’assessore regionale Messina ha premiato il tiratore Alberto Maganuco

L’ottima prestazione nella specialità di tiro a piattello ottenuta dal tiratore Alberto Maganuco era stata premiata anche dal sindaco Lucio Greco. In quell’occasione, l’amministrazione comunale aveva ricevuto anche gli altri specialisti della “Trinacria tav”, come: Cristian Longobardo, Nicolò Dominante, Giuseppe Fruscione, Francesco Cantavenera, Walter Trainito e Francesco Infurna. Greco e l’assessore Cristian Malluzzo avevano assicurato il loro sostegno, anche se i tiratori gelesi sono costretti ad allenarsi in campi di tiro non omologati per le gare nazionali, quelli di Montelungo e contrada Priolo.