“Solito”, progetto rivede la luce: parere favorevole del dirigente finanziario

Gela. Le variazioni di bilancio, con l’emergenza finanziaria in corso in municipio, sono tappe ineludibiii e cruciali. Servono a confermare gli stanziamenti e a non perdere il treno delle linee di programmazione. In settimana, l’aula consiliare ha approvato la variazione che permetterà di procedere verso i lavori del secondo tratto del lungomare Federico II di Svevia. Sulle variazioni gli organi di controllo attuano una strategia di forte restrizione e non intendono allentare la soglia di allerta. Si stanno susseguendo i tavoli tecnici. In giornata, il dirigente finanziario Pino Erba ha rilasciato parere favorevole alla variazione per i lavori della scuola “Solito”. È uno dei focus principali posti dall’amministrazione. Ci sono state verifiche e approfondimenti. L’assessore ai lavori pubblici Romina Morselli si è sempre detta sicura che la procedura possa avere le gambe per arrivare in fondo. Nel tempo, c’è stato un mutuo attivato e la Regione ha concesso uno stanziamento. Gli accertamenti condotti dai revisori, ad un certo punto, hanno messo in forte dubbio l’intera impalcatura, a causa di scelte passate dell’ex dirigente, assolutamente non condivide dal collegio. Le verifiche non si sono mai fermate per evitare che si potesse finire in un vicolo cieco. L’assessore Morselli e il dirigente Antonino Collura si sono più volte confrontati, anche in maniera accesa, con Erba e con i revisori. Ora, arriva il sì dirigenziale in attesa che si pronuncino proprio i revisori. “Non abbiamo mai mollato perché siamo certi della correttezza del nostro operato – dice Morselli – per noi la scuola “Solito” è sempre stata una priorità ma ci siamo trovati davanti a vicende burocratiche assai complesse e la crisi finanziaria rischiava di affossare tutto. Ci sono state riunioni giornaliere o ora ci siamo”.