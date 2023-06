Solstizio d’Estate, spiagge pulite nonostante l’assenza di cestini

Gela. È iniziata ufficialmente ieri con il solstizio d’estate la stagione estiva che vede come protagonista il litorale decantato dal celebre Salvatore Quasimodo. Abbiamo chiesto ai cittadini gelesi in che condizioni hanno trovato la spiaggia e quali sono le migliorie che porterebbero.Molti vorrebbero più pulizia e delle postazioni in cui poter lasciare le cicche delle sigarette.

“Rispetto agli altri anni non è cambiato molto ma che non sia peggiorata lo ritengo comunque un gran risultato- ha dichiarato uno studente fuori sede che torna a Gela per le vacanze estive- mi auguro che con gli anni si possa migliorare per garantire alla spiaggia e al lungomare la dignità che meritano.”

Seppur la spiaggia si presenti più pulita rispetto agli anni precedenti il problema dell’assenza di cestiti persiste ancora. Nella nostra passeggiata dal vecchio pontile sbarcatoio alla rotonda della via Borsellino si possono contare sulle dita di una mano i cestiti posizionati esclusivamente all’ingresso della spiaggia libera. Nessuno di questi si trova in posizione favorevole tra la spiaggia e la battigia, offrendo così ai bagnanti una scusa in più per sporcare.