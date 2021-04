Sorvegliato speciale, “ma ha più volte violato le misure”: assolto 47enne

Gela. Diverse violazioni della sorveglianza speciale gli sono costate il processo. Per il quarantasettenne Roberto Di Stefano è arrivata l’assoluzione, pronunciata dal giudice Martina Scuderoni. Nel corso dell’attività investigativa, emersero violazioni, compresa la guida di vetture e mezzi da lavoro, pur con la patente revocata. Il magistrato, nonostante la richiesta di condanna formulata dai banchi dell’accusa, ha deciso per l’assoluzione, anzitutto richiamando la linea della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità di una delle norme penali che regolano la misura della sorveglianza speciale, rispetto agli obblighi del “vivere onestamente” e del “rispettare le leggi”. La difesa, sostenuta dall’avvocato Rosario Prudenti, ha messo in dubbio l’intera ricostruzione investigativa, spiegando che le violazioni furono da legare ad una valutazione non congrua della disciplina in materia.