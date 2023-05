Spaccio di droga in centro storico, al riesame le difese dei giovani indagati: discussi i ricorsi

Gela. Per le difese dei giovani, coinvolti nell’operazione antidroga condotta dai militari della guardia di finanza, le misure imposte vanno riviste. I legali si sono rivolti ai giudici del riesame di Caltanissetta. Arnaldo Peritore e Cristofer Schembri, i maggiorenni arrestati per il presunto giro di spaccio di sostanze stupefacenti, sono rispettivamente difesi dai legali Carmelo Tuccio e Flavio Sinatra. Le difese hanno insistito per una variazione netta delle misure. I due giovani sono stati raggiunti da provvedimenti di custodia cautelare. Secondo gli inquirenti avrebbero avuto un ruolo centrale nell’affare dello spaccio in centro storico e nella movida. Ci sarebbero stati introiti consistenti, come indicato dagli investigatori. Al riesame si sono rivolti anche i minori a loro volta coinvolti nell’indagine. Secondo le contestazioni, avrebbero agito per piazzare le sostanze stupefacenti.