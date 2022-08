Spalletti “Ronaldo a Napoli? Non c’è alcuna trattativa”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Cristiano Ronaldo? Tutti vorrebbero allenarlo ma non c’è alcuna trattativa. Siamo realisti, la vedo dura: questa è la mia opinione”. Così il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, circa la possibilità, al momento remota, che il fuoriclasse portoghese sbarchi a Castel Volturno in un’operazione che porterebbe in cambio Victor Osimhen (più soldi) al Manchester United. “Victor è un giocatore forte e di livello, può essere scelto dai grandi club – aggiunge il mister dei partenopei, alla vigilia della sfida con la Fiorentina -. C’è il rischio, come per tutti i calciatori top, che possa farsi distrarre dal mercato”. Per quanto riguarda la sfida ai viola, “domani sarà una partita difficile, Italiano lavora bene, lo scorso anno ci hanno messo in difficoltà più volte – ricorda l’ex allenatore di Roma e Inter -. Noi siamo in una buona condizione, dobbiamo fare una grande partita. In questo calcio moderno possiamo correre qualche rischio, dalla mia squadra mi aspetto un atteggiamento simile a quello delle due partite precedenti”.”Bisogna prestare attenzione e restare concentrati, evitando le disattenzioni. Sarà il particolare – conclude Spalletti – a fare la differenza contro la Fiorentina”.- foto LivePhotoSport -(ITALPRESS).