Spari a Scavone, quarantenne venne ferito: un arresto per tentato omicidio

Gela. Un anno fa, un quarantenne, con diversi precedenti penali alle spalle, venne ferito da colpi di arma da fuoco, tra le palazzine popolari di Scavone. Fu sottoposto ad un intervento chirurgico e le sue condizioni migliorarono nei giorni successivi. Partì un’indagine, condotta dai carabinieri. I militari dell’arma, adesso, sono arrivati ad effettuare un arresto. Un provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato eseguito nei confronti di Luigi La Cognata, a sua volta con precedenti penali. E’ accusato di tentato omicidio. Subito dopo l’accaduto, i carabinieri avviarono approfondimenti, effettuando i test per valutare la presenza di polvere da sparo sui sospettati. L’attenzione si concentrò subito su La Cognata. Non furono emessi provvedimenti restrittivi. L’arresto, invece, è arrivato nelle prime ore di oggi. Verrà sentito dal gip, lunedì. Il provvedimento è stato firmato dal giudice del tribunale di Caltanissetta. Sono i magistrati della Dda nissena che stanno coordinando l’inchiesta. E’ probabile che sulla base dei precedenti dell’arrestato e del ferito, che furono coinvolti in fatti mafia, non si escluda l’ipotesi di un’azione con eventuali risvolti legati ai clan.