Servizio rifiuti, Impianti Srr: “Procedure in linea con la normativa, ricorso strumentale”

Gela. I vertici di Impianti Srr, la società in house che ha ottenuto l’affidamento del servizio rifiuti in tutti i Comuni dell’ambito, proseguono il percorso che li porterà ad assumere gli operai anche per i cantieri di Gela e Piazza Armerina. Nonostante l’azione al Tar annunciata e formalizzata dalla segreteria provinciale Usb, c’è la certezza di aver rispettato i dettami della normativa. “Sulle modalità di applicazione della clausola sociale – spiega il manager Impianti Giovanna Picone – abbiamo ottenuto un parere favorevole dai legali che abbiamo consultato prima di avviare l’intero iter. Siamo sicuri di aver sempre agito nel pieno rispetto di quello che prevede il contratto per i lavoratori”. Da Impianti Srr fanno sapere che il ricorso è da ritenersi “strumentale”.