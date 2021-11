Spari contro una giovane, accusa di tentato omicidio a Nocera: ricorso in Cassazione

Gela. E’ stato depositato in Cassazione il ricorso avanzato dalla difesa del sessantasettenne Giuseppe Nocera, accusato del tentato omicidio di una giovane. Lo scorso 8 settembre, dalla sua abitazione a ridosso della stazione ferroviaria, ha fatto fuoco in direzione della ragazza, che era insieme ad un’altra giovane. La ventiquattrenne ha riportato ferite ad un braccio ed è riuscita ad arrivare all’ospedale “Vittorio Emanuele”, per le prime cure del caso. Per i pm della procura, Nocera voleva uccidere. La difesa, già al riesame, ha spiegato però che non c’era alcuna intenzione di uccidere. Secondo questa linea, l’indagato avrebbe sparato per difendere il figlio, che mentre era insieme alla sua famiglia sarebbe stato minacciato dalle due ragazze, che avrebbero avuto intenzione di aggredirlo. Nocera, anche al gip, ha dichiarato di aver sparato, senza mirare alle ragazze ma alla loro auto. L’arma non è stata trovata dagli investigatori. Nocera, come ha già riferito, non si sarebbe accorto di aver colpito la ventiquattrenne.